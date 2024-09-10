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Золотовалютные резервы Монголии сократились до $4,7 млрд 

CentralAsia (MNG) -  По состоянию на конец августа 2024 года золотовалютные резервы Монголии сократились до 4,7 млрд долларов США. Об этом в понедельник сообщил МонголБанк (ЦБ Монголии).

«Такой суммы достаточно для удовлетворения спроса на импорт в течение пяти-шести месяцев», — отмечается в официальном сообщении.

Центробанк рассчитывает довести золотовалютные резервы страны до 6,5 млрд долларов в среднесрочной перспективе.

Согласно данным регулятора, на конец мая 2024 года золотовалютные резервы Монголии составляли 5,183 млрд долларов.

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