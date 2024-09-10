Почти 12 тыс. иностранцев получили электронную визу Монголии в августе 2024 года

CentralAsia (MNG) - Управление по делам иностранных граждан и подданства сообщило в понедельник, что в августе 2024 года электронные визы в Монголию получили в общей сложности 11 866 граждан из 34 иностранных государств.

За отчетный период 2429 иностранцам был выдан вид на жительство /ВНЖ/ Монголии, а 3923 продлили уже имеющийся ВНЖ.

На сегодняшний день национальная экономика Монголии в значительной степени зависит от ориентированного на экспорт горнодобывающего сектора. Продвижение въездного туризма рассматривается как наиболее доступное направление диверсификации национальной экономики.

2024 и 2025 годы монгольское правительство объявило «Годами посещения Монголии».

1 октября 2021 года в Монголии была запущена онлайн-платформа для приема заявлений иностранных граждан на получение монгольской визы. В 2023 году платформой воспользовались более 31,2 тыс. человек.

Электронную визу Монголии могут получить граждане 99 государств, въезжающих с гостевым, деловым или туристическим визитом, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных событиях.

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