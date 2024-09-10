Более 100 спортсменов из Монголии принимают участие во Всемирных игр кочевников

CentralAsia (MNG) - 8 сентября на стадионе Astana Arena началась церемония открытия V Всемирных игр кочевников. Игры стартуют сегодня и продлятся до 13 сентября. В мероприятии принимают участие спортсмены из 89 стран. В рамках проведения Игр ожидается более 2 тыс. участников и официальных лиц.

Монголия, насчитывающая в общей сложности более 100 спортсменов, соревнуется в 15 видах спорта, включая борьбу, стрельбу из лука и скачки.

Отметим, что спортивная программа Игр включает в себя 21 вид спорта. Будет разыграно 97 комплектов медалей. Соревнования будут обслуживать 370 судей.

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