Антикоррупционное агентство проводит проверку должностных лиц по статье «Неосновательное обогащение»

CentralAsia (MNG) - Агентство по борьбе с коррупцией расследует деятельность 25 чиновников, которые могли получить необоснованное богатство

В первом полугодии 2024 года Департаментом аудита и анализа Агентства по борьбе с коррупцией были проверены декларации об имуществе и доходах 263 должностных лиц за первое полугодие 2024 года на основании заявлений, жалоб и сведений, поданных гражданами и в рамках плановые проверки.

В результате не было установлено, что средства были получены за счет легальных доходов заявителя, поэтому всего 25 должностных лиц были переданы в Следственный отдел для детального расследования на основании статьи 22.10 УК «Неосновательное обогащение».

Неосновательное обогащение — приобретение или сбережение имущества за счет другого лица без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований.

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