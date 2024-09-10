Массовое отравление детей в школе Казахстана: Хозяина столовой уже наказывали за нарушения в этом году

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CentralAsia (KZ) - Предпринимателя, обслуживавшего школьную столовую, в которой отравились 460 детей, уже наказывали в этом году, сообщает Kazinform со ссылкой на замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Казахстана Бердибека Саралтаева.

По его словам, предпринимателя привлекали к ответственности по статье 425 часть 1 в марте 2024 года: он нарушил требования в области санитарно-эпидемиологических норм, не повлёкших причинение вреда здоровью.

«Внеплановая проверка школьных столовых была только один раз в этом году. И то по требованию прокуратуры именно в этой школе. А этот предприниматель в этой школе уже работает с 2016 года», – сообщил Бердибек Саралтаев.

Он отметил, что в школьных столовых проверки не проводятся, так как их обслуживают частные предприниматели, а значит, основанием для внеплановой проверки может быть только жалоба.

«Обращения бывают, но официально редко доходят. Бывает в чате пишут, в WhatsApp. Жалуются на некачественное питание. Мы на такие жалобы тоже реагируем. Хоть официально проверку ещё не открываем, но все равно объясняем предпринимателям, что поступают на них жалобы. Это всё просто не бывает основанием для проверки – всё надо регистрировать в прокуратуре. Для проверки нужна официальная регистрация и основание. Фиксируются видео, фото, письменные жалобы», – пояснил замруководителя ДСЭК.

Он также отметил, что в законодательстве нет нормы для разрыва контракта между школой и предпринимателем, поставляющим питание. Всё ограничивается предписаниями и штрафами, за исключением грубых нарушений, когда приостанавливают работу столовых.

Массовое отравление детей в школе №8 Мунайлинского района произошло 6 сентября. Дети жаловались на боли в животе, повышение температуры тела. Сначала сообщалось о 58 пострадавших, потом их число увеличилось до 460. Полиция возбудила уголовное дело по статье 304 Уголовного кодекса – «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов».

По последней информации руководителя управления здравоохранения области Бекболата Избасарова, состояние детей улучшается. Многих детей уже выписали домой.

Двое детей, размещённых в реанимации областной больницы, находятся под постоянным наблюдением врачей. В ближайшие дни их могут перевести в общую палату. Жизни детей ничего не угрожает.

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