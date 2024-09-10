В Узбекистане организуют выпуск российских беспилотников

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CentralAsia (UZ) - Россия предложила наладить в Узбекистане производство гражданских беспилотников, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.

Москва и Ташкент рассматривают возможность «локализации в республике выпуска гражданских беспилотных авиационных систем и их компонентов», пояснил чиновник.

Также Россия планирует организовать в Узбекистане производство и в области железнодорожного машиностроения.