В Узбекистане организуют выпуск российских беспилотников
- Узбекистан, общество
- 10:10, 10 сентября 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) - Россия предложила наладить в Узбекистане производство гражданских беспилотников, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.
Москва и Ташкент рассматривают возможность «локализации в республике выпуска гражданских беспилотных авиационных систем и их компонентов», пояснил чиновник.
Также Россия планирует организовать в Узбекистане производство и в области железнодорожного машиностроения.
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