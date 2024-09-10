Германия ввела пограничный контроль на сухопутных границах в рамках ужесточения миграционной политики

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CentralAsia (CA) - Министерство внутренних дел Германии объявило, что с 16 сентября на всех сухопутных границах страны будет введен контроль в рамках ужесточения миграционной политики.

Контроль на границах с Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией и Данией будет введен на полгода, говорится в заявлении министерства. Эта мера будет включать стационарные и мобильные полицейские посты, а также возможность отказа во въезде. При этом на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией, как отмечает МВД, с октября 2023 уже действуют проверки, которые позволяют отказывать во въезде.

По словам министра внутренних дел Нэнси Фэзер, контроль на границах должен обеспечить защиту от таких угроз как исламский терроризм и преступность. Кроме того, при принятии решения учитывалась общая нагрузка на Германию — особенно с учетом ограниченных возможностей для размещения и интеграции 1,2 миллиона беженцев из Украины и просителей убежищ из других стран.

Глава МИД Германии уже уведомила Еврокомиссию о мерах контроля на границах. При этом контроль должен соответствовать законодательству Евросоюза — по аналогии с моделью, применявшейся во время чемпионата Европы по футболу летом 2024 года, отмечает Die Zeit.

«До тех пор, пока не будет создана новая совместная европейская система предоставления убежища и не будут приняты дополнительные меры для усиленной охраны внешних границ ЕС, мы обязаны усиливать контроль на наших национальных границах», — добавила Фэзер

В конце июня в немецком Золингене гражданин Сирии, попросивший об убежище, атаковал с ножом посетителей городского фестиваля. В результате погибли три человека. После этого Нэнси Фэзер заявила, что необходимо ужесточить законы, регулирующие нахождение иностранцев в Германии и депортировать любого, кто не имеет немецкого паспорта и «прославляет террористические акты в этой стране».