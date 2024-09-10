Apple представила iPhone 16 с встроенным ИИ

CentralAsia (CA) - Компания Apple представила миру новый iPhone 16. В этой модели большую роль играет встроенный искусственный интеллект.

Его презентация прошла в Нью-Йорке.

16-я модель обладает ИИ-помощником Apple Intelligence, в задачи которого входит правка текстовых сообщений, создание эмодзи, а также поиск фотографий и видеозаписей пользователя на основании текстовых запросов.

В iPhone 16 улучшена работа голосового помощника Siri, с которым теперь можно будет и переписываться. Также Siri сможет выполнять дополнительные команды – например, по отправке фото друзьям.

Кроме того, подключенная нейросеть умеет распознавать объекты с помощью камеры. При наведении телефона на объект, iPhone 16 расскажет, что о нём известно – от цен на блюда в ресторане, который вы заметили на улице, до породы встреченной вами собаки.

Стоит отметить, что производитель, как и в модели 15 Pro, вывел кнопку управления камерой прямо на корпус, что роднит телефон с фотоаппаратом и упрощает работу с фото и видео.

Новая модель iPhone 16 будет пяти цветов. Также айфон получит третье поколение защиты экрана, который теперь на 50% лучше старого.

Прочие новшества 16-й модели:

специальная кнопка Camera Control для снимков;

видео можно поставить на паузу во время записи;

диагональ экранов 6,1 и 6,7 дюймов у iPhone 16 и iPhone 16 Plus соответственно;

яркость дисплея до 2000 нит – его будет видно даже ярким днём;

iPhone 16 на 40% быстрее, чем iPhone 15.

Цена нового iPhone 16 – 799 долларов. Нового iPhone 16 Plus – 899 долларов.