Баттушиг Батболд избран председателем Комитета по культуре Олимпийского совета Азии

CentralAsia (MNG) - 8 сентября 2024 года в Нью-Дели, Индия, состоялась 44-я Генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии (ОСА).

В ходе Ассамблеи состоялись выборы членов Исполнительного совета ОСА на 2024–2028 годы. Представители 45 национальных олимпийских комитетов (НОК) приняли участие в тайном голосовании. В результате Рандхир Сингх, поддержанный 44 НОК, был избран президентом ОСА на четырехлетний срок. Г-н Рандхир Сингх, 77 лет, пятикратный олимпиец и четырехкратный участник Азиатских игр, с 2021 года исполнял обязанности президента ОСА, с 2001 по 2014 год был членом Международного олимпийского комитета (МОК), а с 2014 года — почетным членом МОК.

На Ассамблее были избраны председатели постоянных комитетов ОСА. Баттушиг Батболд, член МОК и председатель Национального олимпийского комитета Монголии, был избран председателем Комитета по культуре ОСА на предстоящие четыре года.

В соответствии с Уставом OCA также были проведены выборы членов Исполнительного совета, а также председателя и членов Комитета по этике. Ассамблея обсудила отчет об Азиатских играх «Ханчжоу 2022» и обновленную информацию о подготовке к Азиатским играм «Айти-Нагоя 2026» Координационным комитетом. Кроме того, флаг Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам 2025 года был официально передан Эр-Рияду, Королевству Саудовская Аравия, городу-организатору.

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