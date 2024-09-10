В районе Багануур столицы началось строительство аккумуляторной электростанции

CentralAsia (MNG) - 6 сентября 2024 года Мандуул Нямдэлэг, первый заместитель губернатора города Улан-Батора, и Жибин Чен, аккредитованный представитель ООО «Envision Energy», подписали Соглашение о строительстве аккумуляторной электростанции в районе Багануур города Улан-Батор.

В целях подготовки к зиме 2024-2025 годов, недопущения дефицита электроэнергии и тепла, а также обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей 26 июня 2024 года был объявлен международный открытый тендер на строительство аккумуляторной электростанции в районе Багануур города Улан-Батора. По итогам тендера в качестве подрядчика была выбрана компания ООО «Envision Energy».

Аккумуляторная электростанция будет построена на участке площадью 5 гектаров в 1-м подрайоне округа Багануур, к северо-западу от подстанции Багануур. Аккумуляторная электростанция будет иметь мощность 50 МВт, емкость хранения энергии 200 МВт-ч и электрическую частоту 50 Гц с тремя фазами и будет подключена к подстанции Багануур 220/110/35 кВ.

После ввода в эксплуатацию станция Battery Storage Power Station будет играть ключевую роль в регулировании частоты энергосистемы центрального региона, смягчении пиковой нагрузки зимой и решении проблемы дефицита мощности. Кроме того, станция будет восстанавливать систему, когда она в этом нуждается, в то время как станция Battery Storage Power Station сокращает выбросы парниковых газов, поскольку станция использует возобновляемые источники энергии.

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