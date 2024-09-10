Монголия ожидает, что инфляция стабилизируется на уровне 6% к 2026 году

Лхагвасурэн Бядран

CentralAsia (MNG) - Монголбанк (ЦБ Монголии) планирует стабилизировать инфляцию в пределах 6% в период с 2024 по 2026 год. Об этом сообщил президент банка Лхагвасурэн Бядран на встрече с руководством ВГХ (парламент) Монголии.

«Инфляция к концу июля этого года достигла 5,5%, а валютные резервы страны — $4,7 млрд. Экономический рост стабилизируется, есть возможности для смягчения денежно-кредитной политики. Наш банк планирует стабилизировать инфляцию в 2024-2026 годах с интервалом плюс-минус 2 процентных пункта, до примерно 6%», — сказал глава финансового регулятора.

Он добавил, что на уровень инфляции повлияли в основном рост цен на отечественные товары и услуги, прежде всего продукты питания. При этом благодаря увеличению валютных резервов стабилизировался курс тугрика.

"Ожидается, что экономический рост достигнет 6% к концу 2024 года. Условия кредитования будут смягчены, чтобы активизировать сферы экономики, которые не относятся к горнодобывающей отрасли», — отметил Лхагвасурэн Бядран.

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