В Китае недалеко от границы Кыргызстана произошло землетрясение силой 3 балла

CentralAsia (KZ) - На территории Китая близ границы Кыргызстана 10 сентября в 11:18 произошло землетрясение силой 3 балла в эпицентре. Об этом сообщил Институт сейсмологии НАН Кыргызстана.

Очаг землетрясения располагается в 163 км к юго-востоку от города Нарын.

В населенных пунктах Кыргызстана толчки от землетрясения не ощущались.

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