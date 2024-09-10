В Китае недалеко от границы Кыргызстана произошло землетрясение силой 3 балла
- Казахстан, происшествия
- 12:10, 10 сентября 2024
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CentralAsia (KZ) - На территории Китая близ границы Кыргызстана 10 сентября в 11:18 произошло землетрясение силой 3 балла в эпицентре. Об этом сообщил Институт сейсмологии НАН Кыргызстана.
Очаг землетрясения располагается в 163 км к юго-востоку от города Нарын.
В населенных пунктах Кыргызстана толчки от землетрясения не ощущались.
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