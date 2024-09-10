В секторе Газа в результате израильского удара по лагерю беженце погибли 40 человек, - местные власти

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 40 человек погибли и 60 получили ранения в результате израильского удара по одному из районов Хан-Юниса на юге сектора Газа, сообщили в подконтрольном ХАМАС Управлении гражданской обороны Газы. Израиль заявил, что целью удара был командный центр боевиков, передает «Аль-Акса».

Как сообщает «Аль-Акса», израильские самолеты совершили налет на палатки у мечети Османа бен Аффана. По словам очевидцев, было совершено как минимум пять ракетных ударов. В результате возник пожар, песком засыпало тела людей и палатки, многие пропали под завалами.

«Наши экипажи все еще работают над поиском 15 пропавших без вести в результате удара по палаткам перемещенных лиц», — сказал AFP официальный представитель Управления гражданской обороны Газы Мохаммед аль-Мугайр.

По словам представителя гражданской обороны Газы Махмуда Бассаля, которого цитирует CNN, всего в районе Аль-Маваси находилось более 200 палаток, от 20 до 40 было разрушено.

Он также сказал, что палестинцев в этом районе не предупредили заранее об ударе.

Армия обороны Израиля заявила, что истребители нанесли удар по командному центру ХАМАС, тайно действовавшему в гуманитарной зоне на юге Газы.

«Террористические организации в секторе Газа продолжают систематически злоупотреблять гражданской и гуманитарной инфраструктурой, включая обозначенную гуманитарную зону, для осуществления террористической деятельности против государства Израиль и войск ЦАХАЛ», — говорится в заявлении.

Израильские военные заявили, что перед ударом были предприняты «меры, чтобы свести к минимуму вероятность причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и другие средства».

Представители ХАМАС позднее заявили, что боевиков не было на месте удара.

«Утверждения оккупационных властей о присутствии бойцов сопротивления — вопиющая ложь», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграме.