Акулы покидают коралловые рифы, подверженные стрессу, в условиях потепления океана

// Lancaster University

CentralAsia (CA) - Новые исследования показали, что серые рифовые акулы вынуждены покидать коралловые рифы, которые они называют своим домом, из-за потепления океанов.

Ученые, используя комбинацию спутникового дистанционного зондирования и сети акустических приемников на морском дне, обнаружили, что акулы покидают коралловые рифы во время экологических стрессов, таких как высокие температуры, которые могут привести к обесцвечиванию кораллов.

Последствия для этих акул, которые обычно сильно привязаны к определенным районам обитания на мелководных рифах, включают в себя более низкое место жительства, более широкие и частые перемещения в разные районы и более длительные периоды полного отсутствия.

Вызывает беспокойство тот факт, что эти эффекты сохранялись в течение длительных периодов времени, вплоть до 16 месяцев, после экстремальных стрессовых периодов, таких как Эль-Ниньо в 2015-2016 годах, которые вызвали значительное обесцвечивание в исследуемом регионе.

Поскольку, по прогнозам, к 2043 году изменение климата будет ежегодно приводить к обесцвечиванию кожи, это изменение в поведении вызывает беспокойство, говорят ученые.

Международная исследовательская группа, возглавляемая учеными-маринистами из Ланкастерского университета и ZSL и финансируемая Фондом Бертарелли, прикрепила акустические трекеры к более чем 120 акулам и установила приемники вокруг коралловых атоллов, чтобы отслеживать перемещения акул на рифах в Индийском океане в период с 2013 по 2020 год.

Они зафиксировали более 714 000 акустических сигналов и в сотрудничестве с учеными по наблюдению за Землей из Королевского колледжа Лондона объединили их со спутниковыми данными, фиксирующими различные показатели экологической нагрузки на рифы.

Ученые, проводившие исследование, говорят, что это имеет важные последствия как для акул, так и для рифов.

«Эти результаты являются одними из первых свидетельств того, как изменение рифов в ответ на экологический стресс, который становится все более экстремальным и частым, влияет на передвижение акул. Серые рифовые акулы — обычные хищники, обитающие на рифах Индо-Тихоокеанского региона, которые удаляются от рифов, чтобы покормиться, но многим приходится решать, стоит ли покидать рифы, подверженные стрессу», - сказал доктор Дэвид Джейкоби из Ланкастерского университета и главный исследователь проекта.

Столкнувшись с необходимостью выбора, акулы должны решить, покинуть ли им относительно безопасный риф и тратить больше энергии, чтобы сохранять хладнокровие, или оставаться на рифе в неоптимальных условиях, но экономить энергию.

«Мы считаем, что многие предпочитают перебираться в прибрежные, более глубокие и прохладные воды, что вызывает беспокойство. На многих рифах по всему миру уже наблюдается значительное сокращение численности акул из-за эксплуатации, и это открытие может усугубить эти тенденции», - сказал Дэвид Джейкоби.

Хотя в исследовании не рассматривались точные механизмы, связывающие стресс на рифах с передвижением и местом жительства акул, стресс на коралловых рифах часто тесно связан с температурой поверхности моря.

«Акулы относятся к эктотермным – холоднокровным животным, температура тела которых регулируется внешней средой.

Рифовые акулы в других регионах демонстрируют поведенческую терморегуляцию, позволяющую избежать физиологического ущерба от неблагоприятных температур воды, и это является одной из потенциальных причин результатов данного исследования», - сказал доктор Майкл Уильямсон из Института зоологии ZSL.

Важно отметить, что уход акул может повлиять на хрупкое равновесие в экосистемах рифов.

«Будучи крупными хищниками, серые рифовые акулы играют очень важную роль в экосистемах коралловых рифов», - сказал доктор Уильямсон. «Они поддерживают на рифе тонко сбалансированную пищевую сеть, а также доставляют питательные вещества на коралловые рифы из более глубоких вод, где они часто питаются. Потеря акул и питательных веществ, которые они приносят, может повлиять на устойчивость рифов в периоды повышенного экологического стресса».

Доктор Джейкоби сказал, что поскольку изменение климата влечет за собой растущую неопределенность и все более частые экстремальные стрессовые ситуации, важная экологическая роль, которую эти хищники играют на коралловых рифах, вероятно, изменится, поскольку они проводят больше времени вдали от рифов, к которым они привязаны. Последствия этого еще не до конца поняты, но, учитывая сложный баланс видов и трофических взаимодействий, которые происходят на коралловых рифах, несомненно, произойдут существенные изменения.

Тем не менее, в результатах исследования есть и некоторая доля оптимизма.

Не во всех местах, где проводился мониторинг, наблюдалось сокращение использования местообитаний, на самом деле, в некоторых акустических приемниках в определенных местах было зафиксировано увеличение количества акул. Эти данные указывают на то, что могут существовать локальные факторы, влияющие на решения акул, и что некоторые рифы более устойчивы к стрессу. «Теперь нам нужно выяснить, что именно движет процессом принятия решений у этих животных в периоды стресса», - говорит доктор Джейкоби.

Хотя эти факторы не были включены в исследование, ученые предполагают, что разные рифы могут по-разному реагировать на воздействие стресса.

«Недавние исследования на архипелаге Чагос, где мы проводили наше исследование, показали, что те рифы, которые получают больше питательных веществ от морских птиц, значительно увеличивают биомассу рыбы и, следовательно, с большей вероятностью будут устойчивы к многочисленным стрессовым факторам. Некоторые из наших приемников, которые наблюдали большее количество обитающих акул, также находились вблизи островов с популяциями морских птиц», - сказал доктор Вильямсон.