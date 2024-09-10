В Душанбе во время фейерверка в День независимости возник пожар

CentralAsia (TJ) - В Душанбе вечером 9 сентября во время праздничного салюта по случаю независимости Таджикистана близ площади «Истиклол» произошел пожар. Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях и привлекло внимание пользователей к инциденту.

В противопожарной службе столицы подтвердили произошедший инцидент. Там сообщили, что возгорание произошло в 20:31.

«Причиной пожара стали искры от салюта, которые упали на сухую траву, оставшуюся после ее скашивания», - отметили в службе.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пожарные оперативно прибыли на место, и в течение 15 минут потушили огонь с помощью двух пожарных машин. Никто из людей не пострадал, добавили в ведомстве.

Напомним, в честь 33-й годовщины государственной независимости Таджикистана 9 сентября на площади «Истиклол» в центре столицы прошло театрализованное шоу с участием известных исполнителей и артистов. Также в рамках празднования прогремел праздничный салют.

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