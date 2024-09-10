Войска РФ продвинулись в сторону Покровска и Угледара, - Deep State

CentralAsia (CA) - Российские войска продвинулись в сторону Покровска и Угледара в Донецкой области. Об этом сообщает военный паблик Deep State.

Под Покровском войска РФ атаковали на северо-запад от Новогродовки в сторону Лысовки.

Также об этом вчера сообщал военнослужащий ВСУ с позывным «Мучной».

«Новогродовка-Лысовка: враг смог продвинуться на юго-западе и засел в ветке, мы ее закрываем кассетками», – написал он в своем телеграм-канале.

А под Угледаром продвинулись южнее недавно захваченного Водяного, подходя к Угледару с северо-востока.

Российские паблики пишут при этом о захвате шахты «Южнодонбасская-1» между Водяным и Угледаром и показали вывешивание своего флага над ее главным корпусом.