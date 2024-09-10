В Алжире и Марокко из-за наводнений погибли не меньше 23 человек

CentralAsia (CA) - В Алжире и Марокко из-за наводнений, вызванных прошедшими на выходных ливнями, погибли не менее 23 человек, сообщает Associated Press.

По сообщениям местных властей, в Марокко 18 человек погибли и девять пропали без вести, в Алжире погибли пятеро.

Жители юга Марокко остались без электричества, наблюдаются проблемы с доступом к питьевой воде. Из-за удара стихии обрушились десятки домов, повреждены автомагистрали. В частности, пострадали провинции Тата, Тизнит и Эр-Рашидия.

В некоторых районах Алжира наводнения привели к повреждению мостов и к сбоям в движении железнодорожного транспорта. Власти страны задействовали тысячи спасателей для помощи пострадавшим.