Гражданам Таджикистана рекомендовали воздержаться от поездок в Россию

CentralAsia (TJ) - Посольство Таджикистана в Москве рекомендовало своим согражданам воздержаться от поездок в Россию из-за усиленного контроля на границах.

В сообщении дипломатического представительства отмечается, что это связанно с введенным в России режимом усиленного контроля за въездом иностранных граждан.

В первый раз МИД Таджикистана рекомендовал гражданам страны временно воздержаться от поездок в Россию на любых видах транспорта без острой необходимости 27 апреля. Тогда власти Таджикистана заявляли о тысячах граждан республики, застрявших в московских аэропортах из-за проверок. Издание «Азия-Плюс» сообщало об очередях на границе с Казахстаном в Оренбургской области. МИД России объяснил очереди на границе с Казахстаном сохранением террористической угрозы после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

В начале августа Совет федерации РФ одобрил закон о новом миграционном режиме высылки в отношении иностранных граждан, находящихся на территории России без законных оснований. Он предусматривает ряд ограничений для мигрантов, нарушивших российские законы, а также сокращение сроков пребывания иностранцев в стране.

В сентябре МВД отчиталось, что в январе-июле 2024 года число иностранных граждан, в отношении которых было вынесено решение об административном выдворении и депортации из России, выросло на 53,2% относительно аналогичного периода 2023 года. Всего было вынесено 92,8 тыс. решений. Согласно материалам ведомства, численность нелегальных мигрантов в России сейчас достигает 630 тыс. человек.

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