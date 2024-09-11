В Германии произошел крупный пожар на химзаводе

CentralAsia (CA) - В Германии загорелся химический завод Grillo-Werke AG, который производит продукцию из серы и цинка.

По информации источников Bild в оперативных службах, пострадал один человек. К тушению возгорания привлечены более 200 пожарных. Власти призвали жителей близлежащих районов закрыть окна из-за угрозы распространения токсичного дыма.

Химзавод Grillo, который специализируется на производстве продукции из цинка и серы, расположен в районе Хамборн немецкого города Дуйсбург. В пресс-службе предприятия сообщили Bild, что возгорание началось около 16:20. Со ссылкой на очевидцем издание пишет, что спустя примерно 10 минут раздались два мощных взрыва.

«Идет масштабное тушение пожара с применением средств защиты органов дыхания. Окончание операции в настоящее время не предвидится»,— приводит Bild слова собеседника в оперативных службах.

Представитель администрации Дуйсбурга Фалько Фирлус заявил, что огонь охватил один из производственных залов завода. При этом он подчеркнул, что в помещении, где располагается резервуар с серной кислотой, автоматических сработал противопожарный затвор.

На опубликованных Bild кадрах запечатлены горящие крыши нескольких строений предприятия. Еще один крупный очаг виден вокруг скопления наружных коммуникаций, у ограждения завода стоят несколько сотрудников оперативных служб в специальных защитных масках.