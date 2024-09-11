В Алматы охранника морга подозревают в изнасиловании трупов: Дело приостановили

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CentralAsia (KZ) - В прокуратуре Алматы прокомментировали ход расследования в отношении подозреваемого в некрофилии мужчины в алматинском морге, передает Tengrinews.kz.

В ответ на запрос редакции о ходе расследования сообщили, что 24 апреля было начато досудебное расследование по факту надругательства над телами умерших. Однако в настоящее время принято решение «о прерывании сроков досудебного расследования по пункту 4 части 7 статьи 45 УПК РК».

Пункт 4 части 7 статьи 45 УПК РК гласит, что сроки досудебного расследования прерываются в случае временного психического расстройства или иного тяжелого заболевания подозреваемого, обвиняемого, удостоверенного в предусмотренном законом порядке.

Ранее, в апреле 2024 года полиция задержала подозреваемого в изнасиловании трупов в морге.

В Министерстве юстиции Казахстана рассказали, что подозреваемый не состоял в трудовых отношениях с Центром судебных экспертиз и его территориальными подразделениями. Она работал в частной охранной компании.

Однако позже директор этой компании сообщил, что подозреваемый не числился в их штате, а подменял охранника в ночную смену. По словам директора фирмы, у охранников не было доступа внутрь здания морга.

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