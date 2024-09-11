Узбекистан поддержал присоединение российского оператора к энергосистеме Центральной Азии

CentralAsia (UZ) - Министерства энергетики Узбекистана и России договорились о присоединении российского «Системного оператора» к Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центральной Азии. Новый партнер будет контролировать перетоки между странами, сообщает ТАСС.

По словам главы российского ведомства Сергея Цивилева, Минэнерго Узбекистана и РФ сделали совместное заявление с просьбой поддержать данное решение.

«Есть отдельная энергосистема Центральной Азии, куда мы пока еще не входим. Но [«Системный оператор»] должен войти, чтобы вместе управлять ОЭС», — подчеркнул министр.

Он добавил, что узбекская сторона полностью поддерживает инициативу и выразил надежду, что в ближайшее время будут согласованы все технические моменты.

При этом, как уточнил Цивилев, присоединение к системе региона связано не только с коммерческим экспортом электроэнергии, но и с управлением перетоками между странами, которые позволят оперативно балансировать ОЭС в случае дефицита ресурсов, природных факторов или высоких нагрузок.

Соглашаясь со своим российским коллегой, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сказал, что этот шаг важен для правильного обеспечения безопасности всей системы.

Кроме того, Цивилев анонсировал совместный с Узбекистаном проект по добыче угля и его использованию для генерации электроэнергии. По его данным, здесь со стороны РФ может принять участие компания «Интер РАО», впрочем, вопрос о ее доле в новом предприятии обсуждается. Министр уточнил, что переговоры по этому проекту на этапе проработки, но главное, что правительства обоих государств готовы подписать меморандум для ускорения процесса.

Вначале мая текущего года чиновники из Азербайджана, Узбекистана и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве по объединению энергосистем трех стран. По мнению официального Баку, реализация проекта позволит сторонам взаимодействовать в производстве «зеленой» энергии и организации ее экспорта через Азербайджан в Европу, обеспечить интеграцию энергосистем и эффективное использование возобновляемых источников энергии.

Сегодня энергосистемы Узбекистана и Казахстана, а также Кыргызстана работают в параллельном режиме в рамках Объединенной энергосистемы Центральной Азии.