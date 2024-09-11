Строительство АЭС в Узбекистане: Подписан документ о начале работ

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CentralAsia (UZ) - Агентство по атомной энергии при кабинете министров Узбекистана «Узатом» и АО «Атомстройэкспорт» подписали протокол о начале работ по проекту атомной станции малой мощности в Узбекистане.

С подписанием документа реализация проекта переходит в активную фазу подготовительных работ на стройплощадке, разработке проектной и лицензионной документации, сообщает «Узатом».

Предварительные работы по проекту атомной станции малой мощности начались ещё летом. В конце августа стартовали работы по созданию вахтового городка для строителей будущей атомной станции. В регионе появятся культурные, образовательные проекты, медицинские организации, а населённый пункт привлечёт людей для жизни, промышленные компании и коммерческие организации – для работы.

Контракт, подписанный 27 мая 2024 года, предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана атомной станции малой мощности по российскому проекту общей мощностью 330 МВт (6 реакторов по 55 МВт каждый). Генеральным подрядчиком сооружения станции является АО «Атомстройэкспорт», к строительству также будут привлечены местные компании.

В основе узбекистанского проекта лежит новейшая российская разработка – водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200Н, который является результатом адаптации инновационной технологии малой мощности судового исполнения РИТМ-200 под наземное размещение.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев комментировал, опасна ли АЭС, которую строят в Узбекистане, для 3 млн казахстанцев, проживающих рядом.