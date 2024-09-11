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Во Вьетнаме из-за тайфуна «Яги» погибло более 140 человек

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате тайфуна «Яги» во Вьетнаме увеличилось до 143 человек, сообщило агентство Тhe Guardian со ссылкой на данные местного правительства. Еще 58 человек числятся пропавшими без вести.

Как уточняет Associated Press, количество жертв выросло после того, как внезапное наводнение смыло целую деревню на севере Вьетнама. В результате погибли как минимум 16 человек, еще десятки человек пропали без вести. В Министерстве сельского хозяйства заявили, что из-за непогоды уничтожено около 210 тыс. га посевов. Пострадало более 700 человек.

Супертайфун «Яги» обрушился на Юго-Восточную Азию 1 сентября. Он также привел к гибели людей на Филиппинах, в Китае и Гонконге. Филиппинский Нацсовет по управлению и снижению риска бедствий оценивал ущерб, причиненный стихийным бедствием, в 1,36 млрд филиппинских песо ($27,57 млн).

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