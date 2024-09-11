Пандемия Covid-19 ускорила старение мозга подростков, особенно у девочек, – исследование

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CentralAsia (CA) - Пандемия Covd-19 могла существенно повлиять на развитие мозга подростков, ускорив его старение, сообщает CNN.

Согласно исследованию, проведенному учёными Вашингтонского университета, девочки оказались особенно уязвимыми – их мозг после пандемии постарел в среднем на 4,2 года, тогда как у мальчиков этот показатель составил 1,4 года.

«В подростковом возрасте происходит значительное социально-эмоциональное развитие, а также существенные изменения в структуре и функциях мозга. Толщина коры головного мозга естественным образом достигает пика в детстве, постепенно уменьшается в подростковом возрасте и продолжает уменьшаться на протяжении всей жизни», – отмечают авторы исследования.

Это открытие стало первым, выявившим различия в старении мозга подростков по половому признаку, и дополнило предыдущие исследования, уже зафиксировавшие ускоренное старение мозга в условиях пандемии.

«Эти результаты подчёркивают, насколько уязвим подростковый мозг. Сегодня как никогда важно оказывать поддержку подросткам», – заявила ведущий автор исследования, доктор Патриция Куль.

Исследователи использовали данные МРТ, сделанные до пандемии, чтобы сравнить их с результатами сканирования мозга тех же подростков после пандемии.

В результате учёные выявили, что мозг девочек в 30 различных областях в обоих полушариях старел быстрее. У мальчиков такие изменения наблюдались только в двух областях. Исследователи связывают эти изменения с гипотезой, согласно которой организм под воздействием сильного стресса ускоряет созревание мозга в ущерб его полноценному развитию.

Однако у исследования есть и свои недостатки. Например, учёные не могли собрать контрольную группу и использовать модель нормального развития для сравнения, так как пандемия коснулась всех. Кроме того, доктор Иэн Готлиб, автор одного из предыдущих исследований на эту тему, отметил, что выборка исследования могла быть недостаточно большой для достоверных выводов о различиях между полами.

Вопрос, который остаётся открытым, — обратимы ли эти изменения. Доктор Куль предположила, что наблюдение за дальнейшим развитием мозга подростков поможет понять, могут ли они восстановиться после пандемии. Она и другие специалисты подчёркивают важность поддержки психического здоровья молодёжи, в том числе через качественное живое общение и ограничение времени в социальных сетях.

«Хотя пандемия формально завершилась, её последствия для подростков могут быть долгосрочными», – подытожила Куль.