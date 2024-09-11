Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр посетил Монголию

CentralAsia (MNG) - Глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр посетил Монголию и напомнил о связях между сторонами.

«Большая честь быть приглашенным начальником Генштаба Вооруженных сил Монголии генерал-майором Ганбямбой Сунрэв и встретиться с некоторыми монгольскими миротворцами, принимавшими участие в операциях НАТО в Косове и Афганистане», — написал адмирал в X (ранее Twitter).

Кроме того, Бауэр отметил, что Монголия является партнером НАТО на протяжении почти 20 лет.

Монголия делает важный вклад в операции НАТО с 2011 года. В начале мая 2011 года Монголия направила пехотный взвод для обеспечения безопасности района стоянки и обслуживания летательных аппаратов в Кабульском международном аэропорту. Монголия приняла участие в операции ИСАФ в Афганистане с марта 2010 г., делая важный вклад в защиту войск и объектов в районе Файзабада, а также направила своих инструкторов по подготовке подразделений пехоты, артиллерии и ВВС в состав Мисси НАТО по учебной подготовке в Афганистане в Кабуле. С декабря 2005 по март 2007 г. Монголия делала важный вклад в операцию СДК в Косово под руководством НАТО, выделив свой взвод в состав бельгийского контингента.

Североатлантический совет официально одобрил Индивидуальную программу партнерства и сотрудничества с Монголией 19 марта 2012 года. Это формализовало и развило отношения, основанные на оперативном сотрудничестве в Афганистане и ранее в Косово.

1-2 декабря 2022 года военная делегация Управления по безопасности на основе сотрудничества МВШ НАТО во главе с его начальником генерал-майором Франческо Дьеллой прибыла в Улан-Батор для встречи с представителями военного руководства Монголии. Переговоры проводились в рамках партнерства НАТО с Монголией.

источник: middleasiannews.com

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