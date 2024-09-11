США и Монголия обменялись идеями о сотрудничестве в сфере обороны

CentralAsia (MNG) - Государственный секретарь Министерства обороны бригадный генерал Ганхуяг Доржпалам встретился с г-жой Кристиной Мари Хулахан, членом Конгресса США и бывшим офицером ВВС США.

В ходе встречи состоялся обмен взаимными мнениями о дружественных отношениях между Монголией и Соединенными Штатами Америки, отношениях и сотрудничестве в оборонной сфере.

В ходе встречи было выражено удовлетворение тем, что отношения и сотрудничество в оборонной сфере двух стран стремительно развиваются в соответствии с общими интересами сторон, углублением дружественных отношений между народами двух стран, укреплением военного доверия в других странах. странах и основаны на основных принципах поддержания мира и стабильности.

Кристина Мари «Крисси» Хулахан (родилась 5 июня 1967 года) — американский политик, инженер и бывший офицер ВВС США. Член Демократической партии, она является представителем США от 6-го избирательного округа Пенсильвании. Округ включает в себя почти весь округ Честер, пригородный округ к западу от Филадельфии, а также южную часть округа Беркс, включая город Рединг. Впервые она была избрана в 2018 году, победив республиканца Грега Макколи на промежуточных выборах.

источник: middleasiannews.com

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