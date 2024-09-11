49-й чемпионат WorldSkills пройдет в японском городе Айти

CentralAsia (CA) - 49-й чемпионат WorldSkills пройдет в 2028 году в японском городе Айти. Такое решение было принято 9 сентября на Генеральной ассамблее WorldSkills 2024 в Лионе.

Как говорилось в презентации WorldSkills Japan, мероприятие будет проходить в Aichi Sky Expo в пяти минутах от отелей и прямого сообщения с национальными и международными транспортными узлами.

Заявка сопровождалась специальным посланием премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который сказал: «Сегодня мы сталкиваемся со многими проблемами, такими как продвижение цифровизации и продвижение ЦУР для поддержания мировой экономики и промышленности. Я убежден, что отличные навыки людей будут играть движущую роль в преодолении таких проблем. Вот почему я взял на себя руководство продвижением заявки на конкурс WorldSkills в Японии. Недавно у меня была возможность поговорить с некоторыми чемпионами. Я был глубоко впечатлен молодыми людьми, смело открывающими будущее навыков. Правительство Японии готово поддержать конкурс WorldSkills».

Это мероприятие предоставит WorldSkills Japan площадку для демонстрации своих национальных навыков и продвижения ведущих отраслей и инноваций.

WorldSkills Aichi 2028 последует за WorldSkills Shanghai 2026, который пройдет с 22 по 27 сентября 2026 года.

WorldSkills Lyon 2024, который проходит с 10 по 15 сентября, — крупнейший в мире международный конкурс по профессиональному мастерству, в котором принимают участие 1400 участников из почти 70 стран и регионов.