Южная Корея и Монголия обсудят соглашение об экономическом партнерстве

CentralAsia (MNG) - На этой неделе Южная Корея и Монголия проведут третий раунд переговоров по двустороннему соглашению об экономическом партнерстве.

По данным Министерства торговли, промышленности и энергетики, опубликованным во вторник, южнокорейская делегация во главе с генеральным директором по переговорам о соглашении о свободной торговле Рю Пёб-мином проведет переговоры с официальными лицами Монголии в Улан-Баторе со вторника по пятницу.

Переговоры будут сосредоточены на 17 областях, включая товары, услуги, инвестиции и интеллектуальную собственность.

В этом третьем раунде обе стороны надеются достичь прогресса по товарам, услугам и государственным закупкам.

Они также будут стремиться к укреплению двустороннего сотрудничества по цепочкам поставок и изменению климата.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения