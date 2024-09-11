Южная Корея и Монголия обсудят соглашение об экономическом партнерстве

CentralAsia (MNG) - На этой неделе Южная Корея и Монголия проведут третий раунд переговоров по двустороннему соглашению об экономическом партнерстве.
По данным Министерства торговли, промышленности и энергетики, опубликованным во вторник, южнокорейская делегация во главе с генеральным директором по переговорам о соглашении о свободной торговле Рю Пёб-мином проведет переговоры с официальными лицами Монголии в Улан-Баторе со вторника по пятницу.
Переговоры будут сосредоточены на 17 областях, включая товары, услуги, инвестиции и интеллектуальную собственность.
В этом третьем раунде обе стороны надеются достичь прогресса по товарам, услугам и государственным закупкам.
Они также будут стремиться к укреплению двустороннего сотрудничества по цепочкам поставок и изменению климата.
источник: middleasiannews.com