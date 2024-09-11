Китайские хирурги прооперировали свыше 540 монгольских пациентов с катарактой

CentralAsia (MNG) - 114 монгольских больных катарактой во вторник и среду были бесплатно прооперированы в городе Эрэн-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/, сообщили в Обществе Красного креста этого района.

В общей сложности за период с октября 2023 года китайские хирурги провели жителям Монголии 540 операций по экстракции из глаза помутневшего хрусталика.

Как заявил ответственный секретарь Общества Красного креста АР Внутренняя Монголия Лю Цзяньчжун, для оказания медпомощи монгольским пациентам были выбраны опытные медработники и выделены операционные транспортные средства.

По его словам, операции были проведены в соответствии с протоколом двустороннего сотрудничества в рамках совместного строительства «Пояса и пути», который был заключен между обществами Красного Креста китайского автономного района и Монголии в октябре 2023 года.

Китайские медики также провели осмотр 3 178 монгольских пациентов с глазными заболеваниями.

Согласно плану, за пять лет китайская сторона поможет 50 монгольским медработникам пройти систематическую подготовку в области оптометрии.

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