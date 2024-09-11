Годовая инфляция в Монголии в августе 2024 года составила 6,5%

CentralAsia (MNG) - Годовая инфляция в Монголии в августе 2024 года составила 6,5%. Об этом во вторник сообщил Национальный статистический комитет страны.

В официальном сообщении указывается, что на данный показатель напрямую повлиял рост цен на образовательные услуги на 18,6%; на услуги общественного питания и проживания в общежитиях и гостиничные услуги на 7,4%; на продовольственные товары, безалкогольные напитки и минеральную воду на 7,3%; на одежду, текстиль и обувь на 7,2%; на мебель, бытовую технику и электронику на 6,9%.

Согласно данным Центрального банка Монголии, в июле 2024 года годовая инфляция в Монголии составила 5,5%. При этом в столице страны Улан-Баторе, где проживает более половины населения страны численностью 3,5 млн человек, этот показатель снизился до 5%.

По прогнозу Азиатского банка развития, экономический рост в Монголии в 2024 году составит 4,1%, а в 2025 году — 6%. благодаря восстановлению сельскохозяйственного сектора, расширению добычи полезных ископаемых и росту сферы услуг.

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