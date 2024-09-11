Сбережения в национальной валюте Монголии увеличились на ₮5,6 трлн

CentralAsia (MNG) - Сбережения в тугриках, национальной валюте Монголии, достигли 20,1 трлн тугриков по состоянию на конец июля 2024 года, увеличившись на 431,9 млрд тугриков (2,2%). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года общая сумма сбережений в тугриках увеличилась на 5,6 трлн тугриков (38,8%).

Из общего объема сбережений в тугриках 17,3 трлн тугриков (86,1%) приходится на физических лиц, а 2,8 трлн тугриков (13,9%) — на предприятия. Сбережения в иностранной валюте достигли эквивалента 4,5 трлн тугриков, увеличившись на 64,8 млрд тугриков (1,4%) по сравнению с предыдущим месяцем. Однако, по данным Национального статистического управления Монголии, сбережения в иностранной валюте сократились на эквивалент 392,9 млрд тугриков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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