Курс тугрика к доллару США вырос на 61,50 тугрика

CentralAsia (MNG) - Среднемесячный обменный курс монгольского тугрика к доллару США, объявленный Центральным банком Монголии в июле 2024 года, составил 3380,86 тугрика за 1 доллар США, увеличившись на 61,50 тугрика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и на 0,25 тугрика по сравнению с июнем 2024 года.

Среднемесячный обменный курс монгольского тугрика к евро, объявленный Центральным банком Монголии в июле 2024 года, составил 3663,85 тугрика за 1 евро, что на 139,49 тугрика выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в то время как курс снизился на 23,84 тугрика по сравнению с предыдущим месяцем.

Среднемесячный обменный курс монгольского тугрика к китайскому юаню в июле 2024 года составил 465,55 тугрика за 1 китайский юань, повысившись на 13,12 тугрика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и на 0,50 тугрика по сравнению с предыдущим месяцем.

Между тем, среднемесячный обменный курс монгольского тугрика к российскому рублю в июле 2024 года составил 38,80 тугрика за 1 рубль, понизившись на 0,84 тугрика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и на 0,30 тугрика по сравнению с предыдущим месяцем.

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