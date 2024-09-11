Вертолет армии Израиля разбился в Рафахе

Место крушения вертолета на юге сектора Газа

CentralAsia (CA) - Вертолет «Yanshuf» (Sikorsky UH-60 Black Hawk) Армии обороны Израиля, выполнявший этой ночью задание по эвакуации раненого солдата, разбился при посадке в районе Рафаха в секторе Газа, сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

В результате катастрофы погибли два солдата израильской армии, их семьи уже уведомлены.

«Проведенное первоначальное расследование показывает, что крушение не было вызвано вражеским огнем. Причина авиакатастрофы все еще расследуется. Оперативная деятельность израильских ВВС не нарушилась», — добавили в ведомстве.

По данным The Times of Israel, разбившийся вертолет входил в 123-ю эскадрилью и вылетел для эвакуации тяжелораненого с медицинской бригадой на борту. В результате крушения находившиеся на борту получили серьезные ранения, двое погибли, еще восемь были доставлены в больницы.