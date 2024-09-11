В Москве прощаются с Александром Масляковым. Фото

Гроб с телом телеведущего Александра Маслякова

CentralAsia (CA) - В концертном зале «Планета КВН» в Москве проходит церемония прощания с телеведущим Александром Масляковым. У гроба в центре зала находятся его родные и близкие, в том числе сын Александр Масляков-младший.

Проститься с ведущим пришли десятки людей, передают ТАСС и «РИА Новости». С утра у концертного зала установлены железные ограждения и рамки. На здании размещен черно-белый портрет телеведущего.

Среди пришедших на прощание — директор «Первого канала» Константин Эрнст, телеведущий Леонид Якубович, актер Константин Райкин. Венки на похороны направили родные и близкие ведущего, президент Владимир Путин, «Первый канал», команды КВН и другие. Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Александр Масляков умер 8 сентября, ему было 82 года. С 1964 года он вел КВН, с этого же времени был руководителем программы.

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