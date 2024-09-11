Похолодание ожидается в Казахстане

CentralAsia (KZ) - 12-14 сентября под влиянием обширного антициклона на большей части Казахстана будет преимущественно без осадков, но похолодает, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, антициклон начнут подпитывать холодные северные потоки, в связи с чем ожидается понижение температуры воздуха.

На востоке и юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, которые ночью могут перейти в снег.

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