Госсекретарь США и глава МИД Великобритании прибыли в Киев

Дэвид Лэмми, Энтони Блинкен

CentralAsia (CA) - Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми приехали в Киев.

Также на фото можно заметить бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который сейчас работает послом Украины в Британии.

Как сообщали ранее в Госдепартаменте, они встретятся с президентом Владимиром Зеленским и другими официальными лицами, чтобы «обсудить дальнейшую поддержку защиты Украины от российской агрессии».

Визит проходит на фоне сообщений о том, что США готовы снять запрет на использование американских дальнобойных ракет для ударов по территории России. Киев просил об этом на протяжении многих месяцев, однако Вашингтон отказывался. Президент Джо Байден 10 сентября сообщил, что в Белом Доме «прорабатывается» этот вопрос.