В Казахстане предложили снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане необходимо снизить возраст уголовной ответственности по отдельным преступлениям с 14 до 12 лет. Об этом на заседании парламента заявил депутат Магеррам Магеррамов, передает Kazinform.

«На сегодняшний день агрессоры ввиду малолетнего возраста остаются безнаказанными. Вероятно, нам, законодателям, по примеру Великобритании, следует пересмотреть пороговое значение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, по некоторым преступлениям установив ответственность не с 14, а с 12 лет, допустим, по делам об изнасиловании», - заявил он.

Говоря о правовом воспитании несовершеннолетних и возможностях педагогов школ «преждевременно предотвратить и предупредить деструктивное поведение подрастающего поколения», депутат привел в пример Японию, где создан специальный совет по борьбе с издевательствами. По словам мажилисмена, деятельность этого совета «направлена на повышение ответственности взрослых за создание безопасной среды для детей».

Магеррамов предложил выделить правовое воспитание несовершеннолетних в особый метод профилактики и заняться информированием несовершеннолетних. Депутат считает, что формированию криминогенного поведения подростка способствует отсутствие единой системы нравственных, правовых и иных социальных форм защиты, а к повсеместному насилию приводят буллинг, романтизация бандитизма и преступного образа жизни, укоренившиеся в границах школ.

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