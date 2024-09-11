Путин хочет, чтобы в Турцию его самолет сопровождали российские истребители, – Middle East Eye

CentralAsia (CA) - С прошлого года президент России Владимир Путин отложил несколько официальных визитов в Турцию.

Чиновники назвали множество причин. Некоторые заявили, что Путин избегает стран за пределами территории бывшего СССР после начала военных действий в Украине. Другие связывают это с российскими выборами, состоявшимися в начале этого года.

Однако Middle East Eye со ссылкой на источники сообщает, что основной причиной постоянных задержек являются условия, выдвинутые Путиным для визита в Анкару.

«Путин хотел бы вылететь в Турцию в сопровождении российских истребителей, возможно, обеспокоенный способностью Украины сбивать самолеты на маршруте полета», - говорится в сообщении.

Требование Москвы прилететь с российскими истребителями и, возможно, посадить их на территории Турции — сложный вопрос, поскольку системы ПВО НАТО в стране могут воспринять такие самолеты как вражеские цели.

По словам одного из источников, Турция вряд ли отключит системы ПВО, чтобы удовлетворить просьбу России. В ходе последних контактов по поводу визита российские и турецкие чиновники обсуждали приезд Путина в первую неделю октября, однако «особые требования» делают планирование и организацию поездки маловероятными, рассказали собеседники. В последний раз Путин посещал Анкару в 2014 году.

По словам одного из неназванных бывших турецких послов, Турция «в качестве жеста» может послать истребители для сопровождения глав иностранных государств. Однако собеседник отметил, что «не припомнит ни одного визита, в ходе которого главы иностранных государств хотели бы прибыть в сопровождении истребителей своей страны». Другой источник добавил, что отдельного протокола на этот счет нет.

Однако российские требования не ограничиваются только истребителями, сообщает издание.

Российские чиновники также жалуются, что три крупнейших гостиничных комплекса в Анкаре — Hilton, Sheraton и JW Marriott — принадлежат американским компаниям.

По словам источников, Москва считает американские гостиничные сети небезопасными для главы российского государства.

«Это повышает вероятность того, что Анкара может предоставить правительственный гостевой дом для размещения Путина, что является крайне необычным протоколом, не имеющим аналогов в последнее время», - отмечает Middle East Eye.

В прошлом году источники сообщили MEE, что опасения Путина по поводу безопасности могли сыграть свою роль в отсрочке его визита в Анкару. По их данным, поскольку Турция является членом НАТО, российские власти особенно обеспокоены возможными покушениями на его жизнь или жизнь его окружения.

«На первый взгляд опасения России по поводу гостиничных сетей могут показаться обоснованными, однако Путину не обязательно останавливаться в отеле, если он приезжает в Турцию всего на один день», - говорится в статье.