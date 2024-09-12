В январе-августе 2024 года Монголия экспортировала в Китай 53,7 млн тонн угля

CentralAsia (MNG) - В январе-августе 2024 года Монголия экспортировала в Китай 53,7 млн тонн угля. Об этом во вторник сообщило Главное таможенное управление страны.

Как отмечается в официальном сообщении, данный показатель вырос на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В настоящее время горнодобывающая промышленность остается одним из главных драйверов монгольской экономики. Помимо угля, Монголия богата такими минеральными ресурсами, как золото, серебро, железо, медь, молибден, вольфрам, олово, никель, цинк и плавиковый шпат.

Значительная доля добываемого в Монголии угля приходится на каменноугольное месторождение Таван-Толгой, являющееся одним из крупнейших угольных месторождений в мире. Его запасы составляют 6,5 млрд тонн, при этом около 40% этих запасов — коксующийся уголь.

По сообщению Министерства промышленности и минеральных ресурсов Монголии, в 2024 году страна поставила цель экспортировать 60 млн тонн угля.

источник: middleasiannews.com

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