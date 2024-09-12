Министр образования принял советника по образованию Кембриджа

CentralAsia (MNG) - Министр образования Монголии Наранбаяр Пурэвсурэн принял и встретился с профессором Джеффом Хейвордом, консультантом Кембриджского образовательного партнерства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Профессор Джефф, бывший директор Школы образования Кембриджского университета, работает над созданием «программы последипломной подготовки учителей и системы ее реализации» в Монгольском педагогическом университете в рамках своих международных консалтинговых услуг.

В ходе встречи была обсуждена программа, подготовлены рекомендации по совершенствованию системы и стратегический отчет, который в ближайшее время будет представлен министру образования.

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