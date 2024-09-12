Пройдут Дни национальной письменности, литературы, культуры и книги-2024

CentralAsia (MNG) - С завтрашнего дня по всей стране пройдут «Национальные дни письменности, культуры и книги-2024».

В целях реализации долгосрочной политики развития Монголии «Видение-2050», закона о государственных праздниках и юбилеях, «Указа Президента Монголии № 158 от 2012 года», мероприятия «Дни национальной письменности, литературы, культуры и книги-2024» организованные Правительством Монголии, под эгидой Президента под девизом «Уважаем нашу национальную письменность, литературу и культуру», пройдут с 13 по 22 сентября 2024 года с единым колоритом и единым содержанием по всей стране.

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