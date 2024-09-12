В системе E-Mongolia оцифровано 24 услуги, которые доставлены 3,9 млн человек

CentralAsia (MNG) - Министерство семьи, труда и социальной защиты и Главное управление социального страхования интенсивно переводят услуги социального страхования в цифровую форму.

В результате проведенной работы по итогам 8 месяцев 2024 года оцифрованы 24 услуги 34 видов социального страхования, 16 услуг подключены к электронной системе E-Mongolia, услуги оказаны 3,9 млн человек.

В результате, независимо от времени и пространства, можно получить услуги быстро, без перегрузок, без затрат, прозрачно, без коррупции и конфликта интересов.

Министр семьи, труда и социальной защиты Энх-Амгалан Лувсанцэрэн сообщил, что в будущем цифровизация будет усилена, а услуги социального страхования будут предоставляться без необходимости личного присутствия граждан, страхователей и работодателей на основе больших данных.

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