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Олимпийским и Паралимпийским медалистам будут предоставлены 3-4-комнатные квартиры

CentralAsia (MNG) -  На сегодняшнем заседании кабинета министров было принято решение о предоставлении 3-4-комнатных квартир спортсменам, завоевавшим медали на 33-х Олимпийских играх «Париж 2024» и 17-х Паралимпийских играх.

Золотой медалист Сурэнжав Уламбаяр получит 4-комнатную квартиру, а серебряные медалисты Баасанхуу Бавуудорж, Болор-Эрдэнэ Ганбат, Баттулга Цэгмид и Содномпилжээ Энхбаяр за свои выдающиеся достижения будут награждены 3-комнатными квартирами.

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