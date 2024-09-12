ЕС назначает нового посла в Монголии

CentralAsia (MNG) - Ина Марчюлёните назначена новым послом ЕС в Монголии

Ина Марчюлёните (родилась в 1963 году) являлась послом и постоянным представителем Литовской Республики при ЮНЕСКО в штаб-квартире в Париже и заняла эту должность с 2003 года. С 2007 года она также являлась вице-президентом Исполнительного совета ЮНЕСКО. С сентября 2015 года Марчюлёните являлась послом Литвы в Пекине (Китайская Народная Республика).

В 2009 году она была совместно выдвинута Литвой, Эстонией и Латвией в качестве кандидата на пост Генерального директора ЮНЕСКО.

Она владеет четырьмя языками (английским, французским, литовским и русским) и перевела несколько книг и статей, опубликованных в национальной и международной специализированной прессе по искусству и культуре, культурной политике и наследию.

Она была удостоена Креста Командора ордена Великого князя Литовского Гедиминаса, награды президента Литвы, которая присуждается гражданам Литвы за выдающиеся достижения на гражданских и государственных должностях.

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