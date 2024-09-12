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Верховный муфтий Таджикистана получил ранение при нападении с мачете
Саидмукаррам Абдукодирзода
Саидмукаррам Абдукодирзода

CentralAsia (TJ) -  На верховного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду совершено нападение с мачете около центральной мечети в Душанбе. Муфтий получил легкие ранения. Нападавший задержан, сообщает МВД Таджикистана.

Нападение на муфтия было совершено в 17:20 по местному времени. Госпитализация Абдулкодирзоде не понадобилась. Издание Asia Plus отмечает, что нападение произошло после намаза в центральной мечети в Душанбе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Саидмукарраму Абдулкодирзоде 61 год. Он возглавляет Совет улемов Таджикистана с октября 2010 года.

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