Оюу-Толгой открывает первую в Монголии подземную художественную выставку. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Оюу- Толгой открывает первую в Монголии подземную художественную выставку на впечатляющей глубине 1256 метров.

На выставке монгольский государственный художник-лауреат ЧИМЭДДОРЖ Шагдаржав представляет свою потрясающую коллекцию «Салхины хээ» («Отпечатки ветра»).

Эта работа ярко передает грубую силу и красоту ветров пустыни Гоби, привнося уникальный и вызывающий воспоминания художественный опыт в подземную обстановку.

Эти уникальные произведения будут представлены горнякам с 9 по 15 сентября 2024 года.

Оюу-Толгой в аймаке Өмнөговь в Монголии является одним из крупнейших известных месторождений меди и золота в мире. Это также одно из самых современных, безопасных и устойчивых предприятий в мире.

В марте 2023 года на Оюу-Толгой началась подземная добыча, что сделало его высокоэффективным наземным и подземным интегрированным медным бизнесом и одним из важнейших производителей меди в мире. С интеграцией подземного проекта была выпущена обновленная долгосрочная стратегия для Оюу-Толгой.

источник: middleasiannews.com

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