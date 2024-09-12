экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Северная Корея запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на военных Южной Кореи.

В объединенном комитете начальников штабов не сообщили подробностей и уточнили, что в настоящее время проводится анализ.

По данным береговой охраны Японии, КНДР запустила несколько баллистических ракет в северо-восточном направлении в 07:10 и 07:14. Как минимум две из них преодолели расстояние в 350 км и достигли максимальной высоты полета в 100 км. Утверждается, что после этого обе ракеты упали в Японском море.

Последний раз Северная Корея запускала баллистическую ракету в восточном направлении 1 июля. По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), страна провела успешные испытания новой тактической баллистической ракеты «Хвасон-11да-4,5». По утверждению ЦТАК, ракета имеет сверхкрупную боеголовку весом 4,5 т.

До этого, 26 июня, Пхеньян запустил снаряд в сторону Японского моря. Тогда КНДР утверждала, что провела успешное испытание ракет с отделяющейся боевой частью. Сеул предполагал, что Пхеньян провел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, который завершился неудачей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com