Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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CentralAsia (CA) - Северная Корея запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на военных Южной Кореи.

В объединенном комитете начальников штабов не сообщили подробностей и уточнили, что в настоящее время проводится анализ.

По данным береговой охраны Японии, КНДР запустила несколько баллистических ракет в северо-восточном направлении в 07:10 и 07:14. Как минимум две из них преодолели расстояние в 350 км и достигли максимальной высоты полета в 100 км. Утверждается, что после этого обе ракеты упали в Японском море.

Последний раз Северная Корея запускала баллистическую ракету в восточном направлении 1 июля. По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), страна провела успешные испытания новой тактической баллистической ракеты «Хвасон-11да-4,5». По утверждению ЦТАК, ракета имеет сверхкрупную боеголовку весом 4,5 т.

До этого, 26 июня, Пхеньян запустил снаряд в сторону Японского моря. Тогда КНДР утверждала, что провела успешное испытание ракет с отделяющейся боевой частью. Сеул предполагал, что Пхеньян провел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, который завершился неудачей.