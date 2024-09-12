Качество кредитов улучшается в Монголии

АМАР Лхагвасурэн

CentralAsia (MNG) - Банковский сектор Монголии вырос на 30 процентов в первой половине 2024 года. Амар Лхагвасурэн, исполнительный директор Ассоциации банкиров Монголии, отметил во время презентации обзора Ассоциации по сектору за первую половину 2024 года, что ускорение роста кредитования при ВВП на уровне 5 процентов и инфляции на уровне 5,5 процента может потенциально привести к росту инфляции.

«Просроченные кредиты сейчас ниже 6 процентов, позитивный показатель, которого не было за последние 10 лет, хотя это отчасти связано с ростом общего кредитования. Во всех секторах наблюдается снижение просрочек. Например, в горнодобывающем секторе неработающие кредиты сократились до 17 процентов с одной трети. Благодаря снижению инфляции и повышению курса национальной валюты все больше граждан предпочитают вкладывать свои деньги в сбережения в тугриках, что приводит к реальной прибыли. Однако бюджетные расходы увеличились на 43 процента. Такое расширение бюджета не позволит создать макроэкономическую среду, благоприятную для снижения процентных ставок по кредитам», — подчеркнул исполнительный директор Амар Лхагвасурэн.

Также Ассоциация банкиров Монголии проанализировала Программу действий правительства Монголии и внесла несколько предложений. Например, в то время как в предвыборной платформе трех партий говорилось, что они снизят процентные ставки по кредитам, в Программе действий правительства на 2024–2028 годы не было никаких конкретных положений для этого. Поэтому конкретные меры по снижению процентных ставок по кредитам остаются неясными. Хотя платформа победившей партии включала обещания улучшить деловую среду, такие как отмена налогов на дивиденды и ограничение бюджетных расходов 25 процентами ВВП, мало свидетельств того, что эти обязательства реализуются в поправках к бюджету или предлагаемом бюджетном законе. Поэтому Ассоциация подчеркнула важность выполнения этих обещаний.

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