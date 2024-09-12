В Индии 14 человек умерли от неизвестной болезни

CentralAsia (CA) - «Загадочная» лихорадка поразила семь деревень в округе Кутч индийского штата Гуджарат, в результате чего погибли 14 человек, включая шестерых детей, сообщает The Times of India.

Министр здравоохранения Индии Рушикеш Патель созвал экстренное совещание для оценки ситуации. Он сообщил, что с 3 по 10 сентября в регионе было выявлено 48 новых случаев неизвестной болезни.

Правительство Гуджарата направило врачей-специалистов и 50 медицинских бригад в пострадавшие районы. В больницах штата подготовили 100 изоляторов, 30 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Министр заверил, что хотя ситуация и серьёзная, она не представляет собой вспышку, подобную Covid-19. Он призвал жителей незамедлительно обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов, часть из которых напоминает пневмонит – воспаление сосудистой стенки альвеол лёгких, сопровождающееся их рубцеванием.

Анализы заразившихся отправили в Центр биотехнологических исследований Гуджарата и Национальный институт вирусологии в Пуне.

Медики предполагают, что распространение лихорадки связано с недавними сильными дождями в округе Кутч.