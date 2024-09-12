Эрдоган заявил о необходимости вернуть Крым в состав Украины

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении на 4-м саммите лидеров Крымской платформы заявил, что поддерживает тезис о территориальной целостности Украины, и выступил за возвращение Крыма в состав Украины. Об этом сообщил TRT Haber.

«Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается неизменной. Возвращение Крыма в состав Украины – это требование международного права. Обеспечение безопасности и благополучия наших крымско-татарско-турецких соотечественников, одного из коренных народов Крыма, также является одним из приоритетов нашей внешней политики», – заявил турецкий лидер.

В конце выступления Эрдоган также выразил надежду, что конфликт в Украине завершится «справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».