Эрдоган заявил о необходимости вернуть Крым в состав Украины

- Азия и мир, политика
- 10:35, 12 сентября 2024
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CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении на 4-м саммите лидеров Крымской платформы заявил, что поддерживает тезис о территориальной целостности Украины, и выступил за возвращение Крыма в состав Украины. Об этом сообщил TRT Haber.
«Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается неизменной. Возвращение Крыма в состав Украины – это требование международного права. Обеспечение безопасности и благополучия наших крымско-татарско-турецких соотечественников, одного из коренных народов Крыма, также является одним из приоритетов нашей внешней политики», – заявил турецкий лидер.
В конце выступления Эрдоган также выразил надежду, что конфликт в Украине завершится «справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».